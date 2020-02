Werkstraf voor vuistslagen op fuif KAR

13 februari 2020

14u14 0

Een man is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uren voor twee vuistslagen op een fuif in Tervuren op 11 november 2017. Tijdens een discussie sloeg Ruddy V. het slachtoffer in het gezicht. Die laatste liep heel wat randschade op door de slagen. Drie tanden brokkelden af. V. gaf aan die avond te veel gedronken te hebben, maar dat was voor de rechter geen verantwoording voor zijn daden. De voorlopige schadevergoeding voor het slachtoffer wordt beraamt op 3.500 euro. Mogelijks moet het slachtoffer nog enkele ingrepen ondergaan aan zijn gebit. Over de burgerlijke vordering wordt op 10 juni verder gedebatteerd.