Vzw SolidAir eist aanpassing vliegroutes rond Zaventem: “Voortdurende geluidsoverlast is aanslag op volksgezondheid” Actiecomité uit Oostrand vraagt ook invoering geluidsnormen en nachtelijk vliegverbod Robby Dierickx

20 januari 2020

13u31 0 Tervuren Dagelijks 140 vliegtuigen moet het centrum van Tervuren volgens de vzw SolidAir Tervuren/Overijse slikken. “Een aanslag op onze volksgezondheid”, aldus het actiecomité, dat de Vlaamse regering vraagt om de milieuvergunningsvoorwaarden voor de uitbating van Brussels Airport bij te stellen. Behalve een eis voor een billijke spreiding wil de vzw ook een nachtelijk vliegverbod en de invoering van geluidsnormen.

De huidige milieuvergunning van Brussels Airport dateert van 2004, maar nu wil de vzw SolidAir Tervuren/Overijse dat de voorwaarden voor de uitbating van de luchthaven van Zaventem in die vergunning bijgesteld worden. Aanleiding is de hoge concentratie vluchten boven de Oostrand, en dan voornamelijk boven het centrum van Tervuren. Met het verzoek wil de vzw dat er in de milieuvergunning rekening gehouden wordt met de hinder als gevolg van het hoge aantal vliegbewegingen geconcentreerd op één plaats. “Vandaag krijgen we 140 opstijgende vliegtuigen – goed voor zowat veertig procent van de dagelijkse vluchten – over ons hoofd”, meent Samuel De Laender van de vzw SolidAir Tervuren/Overijse.

Vijftien kilometer

“Dat komt omdat de opstijgroute in de Oostrand pas na het baken van Huldenberg, een vijftiental kilometer na het opstijgen, in verschillende andere routes opsplitst. Het gevolg is dat de vliegtuigen in de eerste vijftien kilometer over één en dezelfde strook, het centrum van Tervuren, vliegen. De overige zestig procent van de opstijgende vliegtuigen wordt veel sneller verspreid over zeven bakens, waardoor die zones elk slechts zowat twaalf procent van de hinder moeten slikken. Alleen in Diegem is de hinder eveneens groot, maar dat komt omdat de Machelse deelgemeente vlakbij één van de startbanen van de luchthaven ligt.”

Aanslag

Volgens de vzw heeft die hoge concentratie van vluchten een negatieve impact op de volksgezondheid. “Cardiologen bevestigen dat ook”, aldus nog Samuel De Laender. “Het voortdurend concentreren van zo’n grote hoeveelheid geluidsoverlast op één groep mensen vormt een ernstige aanslag op hun gezond leefmilieu en op de volksgezondheid.”

Omdat de federale regering – en uittredend mobiliteitsminister François Bellot (MR) in het bijzonder – geen vliegwet realiseerde, veranderde er de voorbije jaren niets aan de situatie en daarom dient de vzw nu het verzoek in om de milieuvergunningsvoorwaarden voor de uitbating van Brussels Airport bij te stellen. “We willen zeker de lasten dragen, maar het moet eerlijk verspreid worden. Dat is nu niet het geval. Met dit verzoek hopen we alsnog iets te forceren”, besluit Samuel De Laender.

Het voortdurend concentreren van zo’n grote hoeveelheid geluidsoverlast op één groep mensen vormt een ernstige aanslag op hun gezond leefmilieu en op de volksgezondheid Samuel De Laender van vzw SolidAir Tervuren/Overijse

De vzw vraagt echter niet alleen een billijke spreiding, maar eist ook een invoering van Vlaamse geluidsnormen – in Brussel gelden wel al dergelijke normen - en een verbod op nachtvluchten. Bovendien moet de omschrijving van de nacht volgens het actiecomité aangepast worden van de huidige 23 tot 6 uur naar 22 tot 7 uur.

Het openbaar onderzoek rond het verzoek om de milieuvergunningsvoorwaarden voor de uitbating van Brussels Airport bij te stellen, loopt nog tot en met 11 februari. Het dossier is te bezichtigen in de gemeentehuizen van de gemeenten rondom de luchthaven.

Momenteel lopen er ook nog verschillende procedures tegen de vliegroutes vanuit het Toekomstforum Luchthavenregio en vanuit gemeenten uit de Noordrand.