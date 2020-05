Voetbalclubs spelen virtuele wedstrijd tegen FC COVID-19: opbrengst gaat naar G-sporters Ondertussen meten clubs ook eigen financiële schade op Robby Dierickx

03 mei 2020

12u56 60 Tervuren Zeventien voetbalclubs, voornamelijk uit de Vlaams-Brabantse eerste provinciale, spelen momenteel een virtuele wedstrijd tegen FC COVID-19. Iedereen kan de clubs aan een doelpunt helpen door ‘tickets’ aan te kopen en op die manier geld te storten. Het doel? G-sporters een hart onder de riem steken.

De virtuele aftrap van de wedstrijd tussen P1United en FC COVID-19 werd vrijdag gegeven en de wedstrijd duurt tot eind deze maand. Het initiatief om een gezamenlijke actie op poten te zetten komt van Sporting Kampenhout. “Na een digitale vergadering bleek al snel dat heel wat clubs het idee genegen waren”, zegt Bas Belfi, bestuurslid bij eersteprovincialer KV Tervuren-Duisburg. “Aanvankelijk bestond het idee erin om geld voor de clubs zelf in te zamelen aangezien we door het stopzetten van de competitie een pak inkomsten mislopen, maar al snel werd beslist om iets voor de G-sporters te doen. Heel wat clubs hebben een ploeg met mensen met een beperking en vernamen dat het voor de G-sporters bijzonder moeilijke tijden zijn. Ze missen het sociaal contact en het voetbal.”

7.500 euro

Concreet kan iedereen een ticket van 5 euro kopen om de actie te ondersteunen. Per 250 verkochte tickets – en dus 1.250 euro – maakt P1United een doelpunt. “We hebben zes doelpunten nodig, want na de heenmatch tegen FC COVID-19 moeten we een 5-0-nederlaag ophalen”, aldus nog Bas Belfi. “Na amper één dag wisten we ons eerste doelpunt al te maken. We hebben er dus nog vijf nodig om FC COVID-19 te verslaan. Op die manier willen we 7.500 euro inzamelen.”

Jaarlijks evenement

Dit jaar mag het dan wel nog om een virtuele wedstrijd gaan, maar de clubs willen er vanaf nu een jaarlijks evenement van maken. “Hopelijk kunnen we volgend seizoen een echt all-starteam van clubs uit eerste provinciale maken. Dat zou het dan opnemen tegen een andere selectie van voetballers”, besluit Bas Belfi.

Wie P1United aan de zege wil helpen, kan hier een ticket kopen. De deelnemende clubs zijn: Sporting Kampenhout, KV Tervuren-Duisburg, KFC Wambeek-Ternat, FC Borght-Humbeek, OHR Huldenberg, Kester-Gooik, H.O. Bierbeek, KVW Zaventem, SC Grimbergen, FC Rhodienne-De Hoek, SC Hoegaarden-Outgaarden, VK Liedekerke, Sporting Club Aarschot, Houtem-Oplinter, FC Melsbroek, BOKA en Bertem-Leefdaal.

Financiële schade

Ze mogen via de virtuele voetbalwedstrijd dan wel geld inzamelen voor de G-sporters, toch krijgen de clubs het zelf ook zwaar te verduren door het coronavirus. Zo vreest FC Melsbroek dat het door COVID-19 tussen de 25.000 en de 30.000 euro aan inkomsten misloopt. “Ons DHL-tornooi, waar normaal zowat duizend mensen aan deelnemen, en het jeugd- en gentlemenstornooi werden al afgelast”, vertelt voorzitter Henri Vandervorst. “Ook de eindeseizoensbarbecue die normaal eind mei zou plaatsvinden, is inmiddels geannuleerd. We vrezen ook wat voor ons jaarlijks mosselfestijn, dat begin september georganiseerd wordt en telkens rond de duizend bezoekers lokt. Omdat het ook voor onze sponsors geen gemakkelijke tijden zijn, zullen we de facturen voor het sponsorgeld twee maanden later dan normaal versturen. Op die manier krijgen ze wat meer ademruimte.”