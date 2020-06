Voetbalclubs halen ruim 8.000 euro op voor G-sporters met virtuele wedstrijd tegen FC COVID-19 JCV

04 juni 2020

11u46 0 Tervuren Zeventien voetbalclubs, voornamelijk uit de Vlaams-Brabantse eerste provinciale, hebben hun virtuele wedstrijd tegen FC COVID-19 met ruime cijfers gewonnen. De macht was een actie om G-sporters tijdens de coronacrisis te steunen.

De aftrap voor de actie werd begin vorige maand gegeven. Iedereen kon voor de actie een ticket van 5 euro kopen. Per 250 tickets scoorde P1 United, de gemeenschappelijke club van de eersteprovincialers, een doelpunt. De bedoeling was om 6 doelpunten te scoren en zo een 0-5 achterstand uit een eerdere fictieve wedstrijd op te halen.

Dat doel werd ruimschoots gehaald. De actie bracht immers in totaal 8.104 euro op. “Een stukje meer dus nog dan de 7500 Euro waarop we gehoopt hadden”, zegt Bas Belfi, bestuurslid bij eersteprovincialer KV Tervuren-Duisburg, een van de deelnemende clubs. De cheque met de opbrengst van de actie werd zondag overhandigd aan S-Sport // Recreas vzw, die zich onder meer inzet voor gehandicaptensport.

De actie leverde ook meer op dan de mooie opbrengst. “We hebben nu een onderlinge relatie opgebouwd tussen de clubs die eerst niet bestond”, zegt Belfi. “Hier zullen we in de toekomst zeker van profiteren door ideeën uit te wisselen. Onlangs zagen we hier al een goed voorbeeld van rondom de mogelijke herstart van de trainingen na de lockdown. Dankzij het goede onderlinge contact konden we snel meningen en plannen uitwisselen. We worden als voetbalclubs heel vaak met dezelfde problemen geconfronteerd. Onderling overleg kan ons alleen maar helpen en sterker maken.”