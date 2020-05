Vlaktedreef op weekavonden en op zondag afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan Robby Dierickx

03 mei 2020

16u12 3 Tervuren Omdat de Vlaktedreef op weekavonden en op zondag regelmatig met sluipverkeer te kampen krijgt, heeft de gemeente Tervuren beslist om de dreef op bepaalde tijdstippen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Sinds 1 mei zijn auto’s, vrachtwagens en bromfietsen van maandag tot vrijdag van 15.30 tot 19.30 uur en op zondag van 9 tot 21 uur verboden in de Vlaktedreef tussen de Arboretumwandeling en de grens met Overijse. Op zaterdag blijft de dreef de hele dag open. Volgens het schepencollege zal deze maatregel de leefbaarheid van een aantal buurten in het centrum van Tervuren sterk verbeteren. Daarnaast verhoogt de veiligheid van schoolgaande jeugd op de fiets van en naar Overijse. Voetgangers en fietsers mogen tijdens de afsluiting door de dreef rijden. Ook de gemeente Overijse was vragende partij voor deze maatregel in het kader van het Masterplan Jezus-Eik.

In een voorbereidende periode werd signalisatie aangebracht aan het Vierarmenkruispunt en op andere plaatsen waar het sluipverkeer de hoofdwegen verlaat. Wie het verbod negeert, krijgt een boete. Eind oktober wordt de nieuwe situatie geëvalueerd en volgt mogelijk een uitbreiding.