Vierarmentunnel gaat ’s nachts dicht voor onderhoud JCV

17 februari 2020

15u52 0 Tervuren Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de komende dagen uitgebreide onderhoudswerken uit aan de Vierarmentunnel. Die gaat daarom de hele week dicht tijdens de nacht.

De werken lopen tot zaterdagochtend. De tunnel gaat telkens tussen 21.30 uur en 5.30 uur dicht in beide richtingen. Het verkeer moet dan bovengronds omrijden. De tunnelsluiting in februari is uitgebreider dan gewoonlijk omdat er ook onderhoudswerken gebeuren aan de voegen van de tunnelelementen. Overdag is er geen hinder.