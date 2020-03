Verwarde man wordt tweemaal betrapt met mes op zak KAR

30 maart 2020

16u33 0 Tervuren Een man uit Tervuren is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, waarvan 640 euro met uitste, voor verboden wapenbezit.

M.D. vertrok op 15 juli 2018 kwaad bij zijn zus om zijn vader zogezegd “te gaan vermoorden.” De politie werd erbij gehaald en deze trof D. voor de deur aan met bebloede handen. In zijn broekzak stak een plooimes, waarmee hij naar eigen zeggen “geprutst” had. Twee maanden later werd de politie opgeroepen voor gelijkaardige feiten. Toen bleek D. verdwenen. Agenten troffen hem opnieuw aan in het bezit van een cuttermes. Volgens zijn familie verkeerde de man in een psychose, maar dat werd door de beklaagde zelf ontkent. Volgens zijn advocaat is zijn cliënt ook toerekeningsvatbaar. De rechtbank verklaarde de feiten bewezen en hield het bij een geldboete.