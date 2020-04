Tv-kok Jeroen De Pauw biedt ‘aperobag’ aan om af te halen JCV

03 april 2020

17u00 0 Tervuren Nu de lockdown de Whatsappero steeds populairder maakt, speelt de bekende kok Jeroen De Pauw daarop met zijn zaak Canapé in Tervuren. Elke vrijdag kan je er een ‘aperobag’ gaan afhalen.

Tervurenaars kunnen terecht op de Panquinsite voor hun aperitief. Elke vrijdagnamiddag kan je in het restaurant Canapé een zak ophalen met alles wat je nodig hebt. De zak bevat hapjes en een drankje. “Dit zat altijd in ons assortiment, maar omdat het restaurant gesloten is, doen we dit nog voor onze klanten”, zegt Ellen Van Bochaute van Canapé.

De aperobag kan gedurende de week besteld worden via de website van Canapé en moet je dan op vrijdag tussen 15 en 17 uur afhalen. De zakken worden rechtstreeks in je wagen geplaatst of worden afgegeven zodat de regels voor afstand houden gerespecteerd worden. “We merken dat er veel mensen uit de buurt langskomen en dat ze de zak ook cadeau doen aan vrienden”, zegt Van Bochaute. “Die kunnen die dan zelf komen afhalen als bedankje of om een hart onder de riem te steken.”