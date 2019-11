Toneelkring Tuss-enin Ranonkel brengt met Pinokkio eerste musical JCV

17 november 2019

17u29 0 Tervuren Pachthof Stroykens in Duisburg liep afgelopen weekend vol voor maar liefst vier uitvoeringen van de musical Pinokkio door Toneelkring Tuss-enin Ranonkel. Meteen de eerste keer dat de toneelvereniging zich aan het genre waagde.

De 30 kinderen en jongeren van de toneelkring lieten zich van hun beste kant zien in de opvoering. “Het is de eerste keer dat we een musical doen en daar komt toch wat bij kijken”, zegt regisseur Ellen Vanophalen. “Het is grootser dan andere jaren en het is technisch uitdagend. Zingen en dansen is ook niet evident, maar je ziet dat de kinderen ervan genoieten. Na de repetities waren ze al heel enthousiast.”