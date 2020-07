Tervurenaars zien komst nieuwe McDonald’s niet zitten: “Bescherm onze kinderen tegen fastfood” JMBB

21 juli 2020

16u52 8 Tervuren Eerder deze maand raakte bekend dat Eerder deze maand raakte bekend dat McDonald’s een vergunning heeft aangevraagd om aan de Leuvensesteenweg in Tervuren een nieuw restaurant en drive-thru te vestigen. Dat voorstel stoot op heel wat verzet bij inwoners van de gemeente. Een middelbare scholier startte een petitie tegen de bouw van de fastfoodketen en die kan intussen al op meer dan 2.000 handtekeningen rekenen.

De nieuwe McDo zou een wel heel strategische plek gaan innemen in Tervuren: recht tegenover de British School of Brussels. Daarnaast bevinden zich nog drie andere scholen op ongeveer 300 meter van de geplande locatie. Nog wat verderop, op zo’n tien minuten fietsen, liggen nog twee middelbare scholen. Vooral daarom stoten de plannen heel wat Tervurenaars tegen de borst.

Pol Maclaine Pont (46) is een van die actievoerders. “Het is duidelijk dat zowel de drukke en onveilige verkeersdoorstroming aan de Leuvensesteenweg als de nabijheid van heel wat jongeren de ingrediënten zijn van een succeslocatie voor McDonald’s,” vertelt ze. Ze wil jongeren beschermen tegen de fastfood van McDonald’s. “Jongeren zijn zich vaak nog niet volledig bewust van de impact die fastfood kan hebben op hun gezondheid. Net de aanwezigheid van die verschillende scholen zal de sociale druk om de McDo te gaan bezoeken alleen maar verhogen.” Er zijn daarbovenop studies die de opening maken naar een duidelijke link tussen overgewicht bij jongeren en fastfoodketens in de nabijheid van scholen.

Fairtrade

De Amerikaanse multinational past ook niet in het groene plaatje van het gezellige Tervuren, klinkt het. “Je zou hier de gemeente binnenrijden langs een plakaatje waarop ‘fairtradegemeente’ te lezen valt en enkele meters verder een fastfoodketen tegenkomen die totaal niet in die visie past,” zegt Pol. “Het gemeentebestuur klopt zich graag op de borst dat het een groene en rustige gemeente is en roept burgers op om de lokale economie te steunen. Een fastfoodketen als McDonald’s zou onze gemeente echter een volledig andere aanblik geven. Het staat haaks op de visie die het gemeentebestuur uitdraagt.”

Ook zou McDonald’s al sinds eind vorig jaar in overleg staan met het gemeentebestuur om de plannen te bespreken en voor te bereiden, maar wisten de inwoners pas aan het begin van deze maand van de plannen. “Het is frappant dat we hier zo laat pas iets van hebben gehoord,” geeft Pol aan. “Ze kondigen die plannen aan net wanneer iedereen op verlof vertrekt.”

Inwoners van Tervuren kunnen tot en met 31 juli een zogenaamd bezwaarschrift tegen de komst van de McDonald’s indienen bij het gemeentebestuur.