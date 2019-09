Tervuren neemt na drie jaar onderhandelen sportterreinen van Defensie in Duisburg over JCV

16u09 3 Tervuren Het Sportcentrum Defensie in Duisburg komt na drie jaar onderhandelen onder het beheer van de gemeente Tervuren te staan. Vanaf volgend jaar mag de site van 17 hectare gebruikt worden door de plaatselijke sportclubs. Er zijn plannen om er alvast een nieuw hockeyveld aan te leggen.

De site in Duisburg omvat onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, 11 tennisterreinen en twee sporthallen. Die zullen vanaf volgend jaar ter beschikking staan van de sportclubs uit de gemeente.

Op het voetbalveld achter de sporthallen, wil de gemeente een nieuw hockeyveld aanleggen. . “De Blue Lions is met bijna 500 leden één van onze snelst groeiende verenigingen”, zegt schepen van Sport Christine Tinlot (Groen). “Maar de club beschikte nog steeds niet over gepaste infrastructuur. Dit biedt hen een kwalitatieve oplossing. Daarnaast kunnen we tegemoet komen aan een aantal andere noden, zoals een overdekte hal voor The Healing Horse, een vzw die therapeutisch paardrijden organiseert voor kinderen met een beperking.”

Ingewikkeld

De onderhandelingen over de overeenkomst sleepten wel drie jaar aan. “Het was vanaf het begin een ingewikkeld dossier, maar ik ben tevreden dat zowel de gemeente als Defensie de nodige creativiteit en volharding aan de dag hebben gelegd om tot een goede oplossing te komen”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Dit is een belangrijk puzzelstuk in ons verhaal voor sportinfrastructuur.”

Volgens de overeenkomst krijgt de gemeente vanaf 1 januari volgend jaar kosteloos het gebruiksrecht over de site. De deal loopt voor 20 jaar. In ruil kunnen actieve militairen aan de slag op de site als die niet door lokale verenigingen wordt gebruikt. In principe wordt de overeenkomst komende dinsdag goedgekeurd op de gemeenteraad.