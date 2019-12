Tervuren investeert komende jaren 36 miljoen euro: “Grootste happen gaan naar sport en wegenwerken” JCV

12 december 2019

10u45 5 Tervuren De gemeente Tervuren heeft haar financieel meerjarenplan 2020–2025 voorgesteld. Daar zijn voor 36 miljoen aan investeringen voorzien. Sport, vrije tijd en een aantal wegenwerken nemen de grootste happen uit dat budget.

Volgens burgemeester Jan Spooren (N-VA) was de begrotingsoefening niet makkelijk. “Maar ik ben absoluut tevreden met het resultaat”, zegt hij. “Met evenwichtige keuzes en de nodige creativiteit slagen we erin om de doelstellingen van ons bestuursakkoord ook financieel waar te maken.De belastingen in Tervuren zullen niet verhoogd worden en aan de dienstverlening of het gemeentepersoneel wordt niet geraakt.”

Investeringen

Daarnaast komen er ook voor 36 miljoen euro aan investeringen. “Die gaan bijvoorbeeld naar sportinfrastructuur en vrije tijd”, zegt Schepen van Financiën Mario Van Rossum (CD&V). “Op het terrein van defensie komt er een nieuw hockeyveld, FC Moorsel krijgt een nieuwe kunstgrasmat en op de Berg van Termunt bouwen we een kantine, een nieuwe tribune en een nieuw jeugdhuis.”

Daarnaast wordt er ook geld uitgetrokken voor wegenwerken. “Aquafin heeft een programma om in een aantal straten de rioleringen te vernieuwen en we zullen dat gebruiken om de straten ook opnieuw aan te leggen. Ten slotte is er nog een belangrijke investering: het hoekhuis van de gemeentelijk basisschool in het centrum wordt gerenoveerd. Daar gaat anderhalf miljoen euro naartoe.”

De gemeente werkte er ook aan om de schuld naar beneden te krijgen. “We gaan van 59 naar 39 miljoen euro aan uitstaande schuld”, zegt Van Rossum. “Dat is een serieuze inspanning.”