Tervuren gebruikt app om bezoekers van eerste markt te tellen JCV

22 mei 2020

14u04 3 Tervuren Voor de eerste keer sinds de start van de lockdown kon ook de markt terugkeren in Tervuren. Voor de eerste editie werden heel wat maatregelen genomen. Zo was er een speciale app om te controleren of er niet te veel volk op de markt liep.

De terugkeer van de markt in Tervuren verliep rustig vrijdag. Net als op andere plaatsen waren er heel wat maatregelen genomen om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen. De markt was afgezet met nadarhekken en er was een in- en uitgang voorzien. Op de markt zelf was er eenrichtingsverkeer, met aparte wachtrijen voor de kramen.

De gemeente voorzag ook stewards aan de in- en de uitgang om alles in goede banen te leiden. Zij hadden een app waarmee toekomende en vertrekkende bezoekers geteld konden worden. “Zo waren we zeker dat we niet over de limiet van 200 gelijktijdige bezoekers gingen”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA).

De eerste editie van de markt verliep alvast rustig. Ik was onder de indruk van de discipline bij de bezoekers en bij de marktkramers”, zegt Spooren. “Iedereen hield zich duidelijk aan de regels. Je merkt ook dat de mensen blij zijn dat de markt terug is. Zeker voor oudere mensen is dit belangrijk om weer eens buiten te komen. We gaan nu een evaluatie doen voor de markt van volgende week. Dit is alvast een eerste stap vooruit.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.