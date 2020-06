Studenten opnieuw welkom in blokkot op Panquinsite JCV

15 juni 2020

16u17 0 Tervuren Het ‘blokkot’ van de gemeente Tervuren in het hoefijzer van de kazerne Panquin is opnieuw open voor studenten. Dat past in de heropening van de vrijetijdsinfrastructuur van de gemeente, die maandag gebeurt.

Het college van burgemeester en schepenen besliste vorige week om alle gemeentelijke infrastructuur terug open te stellen vanaf 15 juni. Ook jeugdhuizen en -lokalen mogen dus weer de deuren openen , zij het onder voorwaarden.

In die heropstart is vanaf maandag ook het ‘blokkot’ in de Panquinkazerne weer open gegaan. Wie daar wil gaan studeren, moet zich wel op voorhand inschrijven. Er is plaats voor 14 studenten, maar er kan een extra lokaal geopend worden met bijkomende plaatsen. Tijdens het blokken blijven de deuren open en is er genoeg ventilatie. De ruimtes in de kazerne zijn ook groot genoeg om voldoende afstand te bewaren. Studenten krijgen ontsmettende gel ter beschikking en moeten zelf hun werkplek schoon maken.