Stratenloop brengt bijna 13.000 euro op voor goede doelen JCV

02 oktober 2019

14u28 1 Tervuren De gemeente Tervuren schenkt 12.879 euro aan de goede doelen De Kerselaar, The Healing Horse en Ganspoel. Dat is de opbrengst van de stratenloop die in mei werd georganiseerd.

1.500 leerlingen van acht Tervuurse basisscholen liepen op 20 mei een uur lang zoveel mogelijk rondjes. Zo zamelden ze geld in voor drie goede doelen. Dankzij de prestatie kan de gemeente nu aan elk van de goede doelen een cheque van 4.293 euro overhandigen.

Centrum Ganspoel zal het geld gebruiken om hun speelplaats te verbouwen. De Kerselaar, het tehuis voor personen met een handicap in Overijse, zal het bedrag besteden aan de realisatie van een aangepast en definitief dagcentrum voor hun woongroep van 13 bewoners. The Healing Horse, dat therapeutisch paardrijden organiseert, zal de centen gebruiken voor het onderhoud van hun accommodatie in het militair complex.