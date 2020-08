Standbeeld Leopold II in Tervuren opnieuw beklad SRB

01 augustus 2020

16u37 0 Tervuren De buste van koning Leopold II in Tervuren is opnieuw beklad met rode verf. Vorige maand gebeurde dat ook al eens.

Onbekenden gooiden rode verf over de koning en rode graffitiletters ‘BLM II' op de sokkel, een verwijzing naar de antiracismebeweging Black Lives Matter. De beeldengroep in de tuin van het AfricaMuseum, staat al een tijdje opnieuw ter discussie.

Het werk ‘The Congo I presume’ van beeldhouwer Tom Frantzen, was oorspronkelijk een poging tot contextualisering van de gruweldaden van de Belgische koning in Congo. Drie Afrikaanse krijgers met afgehakte voet in de beeldengroep moeten de wantoestanden onder het koloniaal bewind duidelijk maken.

Maar dat is niet voor iedereen voldoende. Veel BLM-activisten vinden dat het beeld van Leopold II moet verdwijnen uit de publieke ruimte. Toen activisten het beeld in juni bekladden, kwamen burgers het reinigen.