Spreuken fleuren etalages op voor 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid SZM

02 oktober 2019

17u03 0 Tervuren Naar aanleiding van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, fleuren veel etalages in Tervuren op met spreuken. Handelaars willen met deze fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes bij hun klanten en voorbijgangers een glimlach opwekken en hen een goed gevoel geven.

1 op 3 Vlamingen krijgt ooit te maken met ernstige psychische problemen. Daarom worden van 1 tot 10 oktober tientallen acties georganiseerd, naar aanleiding van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. De acties gaan van wandelingen, workshops, infosessies, dans- en filmvoorstellingen tot een speeddate voor hulpverleners. Ze nodigen iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen.

Op vraag van de gemeente Tervuren wou Babilo Baby Wellness deelnemen aan de campagne ‘samen veerkrachtig’ door een spreuk op hun vitrine te plaatsen. “Met deze actie willen we vooral zichtbaarheid creëren en sensibiliseren”, zegt Sven Van Erps van Babilo. “Maar we wouden graag nog een stapje verder gaan door een ludieke illustratie op onze volledige vitrine te laten plaatsen”. Daarom riepen ze de hulp in van Brusselse illustrator, Delphine Frantzen, die oorspronkelijk ook afkomstig is uit Tervuren. “Ze maakte een verhalende illustratie rond een kindje dat een veertje ziet rond dwarrelen en uiteindelijk zijn droom waarmaakt om te kunnen vliegen. Het veertje is een knipoog naar het thema van de campagne ‘samen veerkrachtig’.”

Een overzicht van activiteiten die plaats vinden tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid vind je op samenveerkrachtig.be.

Meer over Tervuren

samenleving