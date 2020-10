Skaters kunnen zich voortaan uitleven op zelf ontworpen skatepark Robby Dierickx

02 oktober 2020

Tervuren In Tervuren kunnen skaters zich opnieuw volledig uitleven op het vernieuwde skatepark. Zij mochten trouwens zelf zorgen voor het ontwerp. Via een online bevraging kregen ze inspraak in het dossier.

Het was eigenlijk per toeval dat de gemeente ontdekte dat de skatetoestellen op het skatepark van Tervuren aan vervanging toe waren. Tijdens de vernieuwing van de asfaltlaag moesten de bestaande toestellen weggehaald worden en daaruit bleek dat heel wat onderdelen versleten waren. In haar zoektocht naar nieuw materiaal legde de gemeente haar oor te luister bij de skaters, steppers en BMX’ers.

Via een online overleg werden de verschillende meningen en plannen op tafel gelegd. De jongeren moesten wel rekening houden met een vast budget, maar dat belette hen niet om het plan volledig zelf uit te werken. Door het coronavirus liep de plaatsing van de skatetoestellen wel wat vertraging op, maar voortaan kunnen skaters zich op een gloednieuw skatepark uitleven.

Impact op leefwereld

De manier waarop het nieuwe skatepark tot stand kwam, stemt schepen van Jeugd Sofie Lombaert (Groen+) gelukkig. “Kinderen en jongeren meer en beter betrekken bij de beslissingen die een impact hebben op hun leefwereld is een belangrijke drijfveer in ons beleid. Ik hoop van harte dat ze volop gebruik kunnen maken van dit park.”

Ook burgemeester Marc Charlier (N-VA) is fier. “Het is belangrijk dat jongeren ongedwongen kunnen samenkomen met wat vrienden om zich te amuseren op een plek die ‘van hen’ is en dit skateparkje is er zo eentje.”