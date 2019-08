Serristen stellen druiven fruit tentoon op 44ste Druivententoonstelling RDK

11 augustus 2019

In Pachthof Stroykens in Duisburg is afgelopen weekend de 44ste editie van de Druivententoonstelling geopend. Die tentoonstelling kadert in de jaarlijkse Duisburgse Feesten, die twee weekends lang en op donderdag 15 augustus voor allerlei activiteiten in de deelgemeente van Tervuren zorgen. Op de Druivententoonstelling stelden serristen hun druiven en hun fruit voor. In de pop-up tapasbar konden bezoekers zich een heel weekend lang culinair laten verrassen.