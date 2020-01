Scheidsrechters kunnen zich al 3 maanden niet wassen in hun kleedkamer: douches bij KV Tervuren-Duisburg defect, en gemeente moet wachten op wisselstukken Robby Dierickx

22 januari 2020

16u15 0 Tervuren Al sinds eind oktober kunnen de scheidsrechters zich niet meer wassen in hun kleedkamer op het voetbalcomplex van KV Tervuren-Duisburg in de Schoonenboomstraat. De douches zijn er al drie maanden defect. De gemeente is op de hoogte van het probleem, maar moet zelf wachten op de wisselstukken. “De problemen zouden wel binnen twee weken opgelost moeten zijn”, klinkt het.

Voetbalclub KV Tervuren-Duisburg bracht de technische dienst van Tervuren eind oktober op de hoogte van de problemen met de douches in de kleedkamer van de scheidsrechters op het complex in de Schoonenboomstraat. Omdat er geen water meer uit de douches stroomt, moeten de scheidsrechters zich in de andere kleedkamers douchen. Schepen van Openbare Werken Werner Aerts (N-VA) zit verveeld met de zaak. “Zelf werd ik pas in december op de hoogte gebracht van het probleem, maar toen had de technische dienst de wisselstukken al besteld bij de bevoegde firma”, aldus de schepen. “Vandaag wachten we echter nog steeds op de levering. Ik heb de diensten dan ook de opdracht gegeven om een paar keer per week contact op te nemen met de firma.”

Ouder model

Woensdag kreeg de schepen te horen dat de wisselstukken dan toch onderweg zijn. “De firma liet ons weten dat ze vermoedelijk volgende week geleverd kunnen worden. Ik verwacht dus dat alles binnen de twee weken hersteld zal zijn. Het was blijkbaar niet evident om de juiste stukken te vinden, aangezien het om een ietwat ouder model van douche gaat. Maar we zijn tevreden dat er nu eindelijk een oplossing in de maak is.”