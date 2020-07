Ruzie ontaardt aan tankstation: 90 uren werkstraf voor man die slagen uitdeelt Kim Aerts

20 juli 2020

Een man uit Tervuren moet een werkstraf van 90 uren uitvoeren voor slagen en verwondingen. Sambre S. raakte op 22 juni vorig jaar in een verhitte discussie verzeild aan een bezinestation in Tervuren. Op een bepaald moment liep de situatie uit de hand en deelde S. slagen uit aan de burgerlijke partij. “De verwondingen die werden beschreven in een medisch attest en het fotodossier dat zich in het strafdossier bevindt, ondersteunen voldoende de verklaring van het slachtoffer”, stelde de rechter. S. weet zijn gedrag aan het drinken van alcohol net voor de feiten. De rechtbank legde hem een werkstraf op en een geldboete van 400 euro.