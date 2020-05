Restauratie voor 123 jaar oud beeld uit Park van Tervuren JCV

05 mei 2020

11u24 0 Tervuren De Regie der Gebouwen heeft maandag een van de bronzen beelden uit het Park van Tervuren weggehaald. Het beeld van de artieste Elisa Bloch was na meer dan 120 jaar toe aan een opknapbeurt.

Het bronzen beeld ‘Virginius en Virginia’ is een 20 beelden die in 1897 in het park werden geplaatst. Toen vond daar de twaalfde universele wereldtentoonstelling plaats. Het plan was om de beelden na een tijdje weer weg te halen, maar dat gebeurde nooit. Het werk toont het tragische verhaal van Virginia af, die volgens de werken van de schrijver Livius gedood werd door haar eigen vader.

Hoog tijd voor een opknapbeurt dus. Het beeld wordt in een atelier volledig gereinigd en de huidige afwerkingslaag, die niet origineel is, wordt verwijderd. Daarna wordt het beeld opnieuw gepatineerd en krijgt het een nieuwe beschermingslaag van was.

Er komt ook een nieuwe sokkel van gewapend beton die er exact hetzelfde uitziet als het origineel, maar minder last zal hebben van waterinsijpeling. Het beeld zal in juni klaar zijn en dan opnieuw worden geplaatst. De hele operatie kost 26.500 euro.