Reis naar Lourdes gaat niet door, maar zonen verrassen ouders met enorme muurschildering voor huwelijksverjaardag JCV

29 april 2020

15u24 1 Tervuren De Dorpsstraat in Vossem is een bezienswaardigheid rijker. Als cadeau voor hun 50ste huwelijksverjaardag kregen Julien (72) en Simone (71) van hun drie zonen een grote muurschildering cadeau, met uiteraard twee vossen.

Het idee voor het originele cadeau komt van de broers Arne, Bert en Robin Dekelver-Vandenwaeyenberg. “Onze ouders wilden geen groot feest of cadeau voor hun trouwverjaardag”, zegt zoon Bert. “’Een postkaart is al mooi genoeg’, hadden ze gezegd. Daarom zijn we op dit idee gekomen. Mijn broer Arne woont in het huis naast mijn ouders dus we konden zijn zijgevel gebruiken om de tekening te maken.”

Op de tekening staan twee vossen en drie vlinders. “Die staan symbool voor onze ouders en de drie zonen”, zegt Bert. “Mijn ouders hebben heel hun leven in Vossem gewoond dus de link met de vossen is niet ver te zoeken. Het was wel even schrikken voor hen toen ze het zagen, maar ze zijn er superblij mee. Al heeft het ook een beetje een averechts effect. Normaal lopen mijn ouders niet graag in de kijker, maar nu stopt iedereen in de straat om een foto te nemen.”

De schildering zelf is van de hand graffitikunstenaar Dzia. “We hebben geluk gehad dat we hem konden strikken”, aldus Bert. “Normaal gezien had hij een expo in Parijs, maar dat kan door de hele toestand nu niet doorgaan. Hij is er in totaal vier dagen aan bezig geweest. We zijn er in geslaagd om onze ouders toch een half dagje weg te lokken om er een beetje een verrassing van te maken. Normaal gingen ze nu een week naar Lourdes maar dat kon niet doorgaan.”