Radio Lipstick brengt afgelaste fuif naar de radio JCV

31 maart 2020

11u53 3 Tervuren Door de coronacrisis is er geen Nacht van Radio Lipstick dit jaar. De organisatie biedt feestvierders echter soelaas door een feestje te bouwen via de radio.

De Nacht van Radio Lipstick is een begrip voor liefhebbers van Rock en New Wave uit de jaren tachtig. Voor de editie van dit jaar gooit het coronavirus evenel roet in het eten. Daarom zal er pas in 2021 opnieuw een fuif zijn.

De dj’s zochten en vonden een alternatief. Onder het motto ‘Radio Lipstick zegt foert tegen corona!’ zullen ze op 9 mei uitzenden op radio Golden Flash. De uitzending begint om 22 uur en loopt tot 1 uur ’s nachts. Wie een verzoekje heeft, kan dat doorsturen naar info@radiolipstick.be.