Primeur in Tervuren: Smisstraat wordt fietsstraat JMBB RDK

31 juli 2020

18u01 0 Tervuren Schepen van Mobiliteit Bram Peters (Groen) heeft de goedkeuring van het gemeentebestuur gekregen om de Smisstraat om te vormen tot fietsstraat, een primeur in Tervuren.

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan innemen als er eenrichtingsverkeer geldt, of de helft vande rijbaan bij tweerichtingsverkeer. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximaal 30 kilometer per uur rijden.

De keuze valt op de Smisstraat omdat het een van de wegen is met de meeste fietsers. “Bovendien is het een doodlopende straat zonder sluipverkeer. Door al de geparkeerde voertuigen heeft een wagen meestal te weinig ruimte om een fietser veilig in te halen”, geeft Peters aan.