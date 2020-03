Parkeren aan Park van Tervuren niet meer toegelaten JCV

27 maart 2020

12u27 7 Tervuren De gemeente Tervuren laat niet meer toe dat er in de onmiddellijke omgeving van het park geparkeerd wordt. Reden is dat te veel mensen van buiten de gemeente het park opzoeken.

Zowel het park zelf als de directe omgeving wordt parkeervrij gemaakt. Het verbod slaat zowel op de parkeerplaatsen vlak bij het centrum van Tervuren, als aan de kant van Vossem.

De gemeente nam de beslissing nadat het te druk werd in het park de afgelopen dagen. “We merkten dat te veel mensen met de wagen naar het park kwamen, zeker van buiten de gemeente”, zegt mobiliteitsschepen Bram Peters (Groen). “Door het parkeren te verbieden, proberen we te vermijden dat te veel mensen het park opzoeken, vooral gedurende het weekend.”

De ondergrondse parking aan de markt van Tervuren blijft wel toegankelijk. “De beslissing is genomen in samenspraak met de politie en we blijven de situatie in het oog houden”, zegt Peters.