Parkeerplaatsen voor zorgverleners gezocht in Druivenstreek JCV

14 april 2020

17u08 0 Tervuren Eerstelijnszone Druivenstreek wil mensen uit de zorg sneller aan een parkeerplaats helpen. Daarom komt er een affiche waarmee iedereen zijn oprit of plaats voor de garage beschikbaar kan maken.

Door de affiche op te hangen kan je duidelijk maken dat zorgpersoneel mag parkeren op jouw privéparkeerplaats. “Via verschillende zorg- en welzijnswerkers hoorden we dat veel tijd verloren gaat met het zoeken naar een parkeerplaats”, zegt dokter Dirk Devroey, voorzitter van ELZ Druivenstreek. “Nu zeer veel mensen thuis zijn omwille van de coronacrisis dat niet abnormaal. Met onze actie ‘Kort parkeren in de zorg’ willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om solidair te zijn met de zorg- en welzijnssector.”

Iedere inwoner kan de affiche thuis afdrukken en op zijn garagepoort of raam hangen. De affiches zijn te downloaden via de website elzdruivenstreek.be of via de facebookpagina van Eerstelijnszone Druivenstreek. Het is ook mogelijk om afgedrukte versies te verkrijgen via de gemeente. Zorgverleners kunnen ook een parkeerkaart krijgen om hun wagen te identificeren.

De politiezones zijn mee aan boord van het initiatief. Zorgverleners zullen dus niet beboet worden indien ze parkeren op een plaats waar de affiche uithangt.