Oude Jongensschool in Vossem wordt volledig gerestaureerd JCV

06 juli 2020

15u12 0 Tervuren De gemeenteraad van Tervuren heeft groen licht gegeven voor de restauratie van de Oude Jongensschool in Vossem. Daarnaast komt er een woonproject op de nabijgelegen site van ’t Wiel in de Smisstraat.

Voor het project het levenslicht kon zien, moest de gemeente onderhandelen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en een lokale ontwikkelaar. “Dit is een complex dossier waarin verschillende belangen moesten worden verzoend, maar ik ben tevreden dat we uiteindelijk een goede oplossing hebben gevonden” zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Het historische hoekgebouw van de Oude Jongensschool wordt in al haar glorie hersteld, en tegelijk creëren we een beperkt aantal bijkomende publieke parkeerplaatsen, wat toch wel nuttig is in dit deel van Vossem.”

Onafhankelijke experten

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Peters (Groen) is opgelucht dat de onderhandelingen afgerond konden worden. “We hebben onafhankelijke experten ingeschakeld om op de site van ’t Wiel een echt kwalitatieve ontwikkeling te bekomen met aandacht voor de schaal van de buurt en een mooie groene doorsteek naar de Voer.”

De concrete plannen worden tijdens de zomer verder uitgewerkt, met de bedoeling de omgevingsvergunning aan te vragen in het najaar. De gemeente dringt aan dat dit zo snel mogelijk gebeurt, gezien de slechte staat van de voormalige school.