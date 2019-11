Opvallende beelden: dief tracht gsm te stelen onder de neus van oplettende kapster Verdachte zou ook al een ongewenst bezoekje hebben gebracht aan andere handelszaken WHW

24 november 2019

17u13 0 Tervuren Hairstudio Christel en Glen heeft zaterdag ongewenst bezoek over de vloer gekregen. Een man kwam de weg vragen maar had duidelijk andere bedoelingen. Hij trachtte een gsm te stelen onder de ogen van Christel. Zij was echter bij de pinken en kon tijdig ingrijpen. “Dit is er ver over”, aldus haar man Glen die de beelden van de gedurfde diefstalpoging prompt op facebook zwierde.

Op zaterdag werkt Christel alleen in het kapsalon, dat gelegen is aan de Moorselstraat in Tervuren. Haar man Glen was in een kamer aan het werken. Plots kwam een man de zaak binnen. Hij sprak Christel aan in een vreemde taal en wees meermaals naar de computer, alsof hij iets wilde opzoeken. Al snel is op de beelden de ware reden van zijn komst te zien. Zijn linkerhand gaat steeds meer richting haar gsm, die voor haar op de toonbank ligt. Christel heeft door wat hij van plan is en vraagt hem de zaak te verlaten. Hierna haalde ze haar man Glen erbij.

“Ik ben meteen de straat op gelopen maar de vogel was natuurlijk al lang gaan vliegen. Ik ben vrij zeker dat een kompaan van hem daar moet hebben staan wachten. Als hij te voet was geweest had ik hem zeker gezien”, doet hij zijn verhaal. De politie werd erbijgehaald. “Ze vertelden me dat die man elders al mét succes heeft toegeslagen. Ze waren tevreden dat hij eindelijk eens goed op beeld stond.” Glen en Christel waren zo gedegouteerd van de diefstalpoging dat ze de beelden op facebook deelden. “Dit uitschot moet opgepakt worden...en liefst zo snel mogelijk”, motiveerde hij op facebook het delen van het filmpje. Hij was duidelijk niet de enige die er zo over dacht want op 24 uur tijd werd het filmpje 3900 keren gedeeld.