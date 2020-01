Opnieuw hinder op Brusselse binnenring door wegverzakking aan Vierarmentunnel: al meer dan halfuur aanschuiven HLA JCV

22 januari 2020

16u34

Bron: Belga, eigen berichtgeving 32 Tervuren Door een wegverzakking aan de Vierarmentunnel in Tervuren was er vanmorgen ernstige verkeershinder op de Brusselse binnenring. Ook het begin van de avondspits verloopt erg moeizaam: iets voor 16 uur was het al meer dan een halfuur aanschuiven, zo heeft Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, op Twitter gemeld.

Door schade aan een putdeksel van de riolering op de rechterrijstrook is voorlopig slechts één rijstrook beschikbaar, preciseerde het Vlaams Verkeerscentrum op zijn website. Vanaf 20 uur vindt een noodherstelling plaats. De Vierarmentunnel zal van 20 uur tot 6 uur volledig afgesloten zijn in de richting van Waterloo. Er geldt dan een bovengrondse omleiding.

Op de Brusselse binnenring #R0 verloopt de avondspits (zoals verwacht) moeizaam: het is reeds meer dan een halfuur aanschuiven in de file voor de #Vierarmentunnel. Door schade in het wegdek is daar slechts 1 rijstrook beschikbaar. Vanaf 20u vindt een noodherstelling plaats. pic.twitter.com/AhyvXHpTHe Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Wegverzakking

De verzakking gebeurde net buiten de tunnel in de richting van Waterloo. Het gat is amper 30 centimeter bij 30 centimeter groot, maar daarom moet wel een rijstrook afgesloten worden. Waarschijnlijk is de oorzaak slijtage door het vele vrachtverkeer in de tunnel, maar dat moet nog definitief bevestigd worden.

Volgens Carla Cox van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant moeten voor de herstelling de twee rijstroken aan de tunnel dicht. Om de hinder te beperken, wordt daarvoor gewacht tot komende nacht. Morgenochtend zouden de problemen moeten opgelost zijn. Wel dreigt vandaag dus na de ochtendspits ook de avondspits nog gevolgen te ondervinden.

De verzakking werd rond 3 uur vannacht vastgesteld, aldus Schoenmaekers

#R0 Bij onderhoudswerken in de 4-Armentunnel op de binnenring werd een verzakking vastgesteld. De rechterrijstrook blijft de hele dag afgesloten. Pas komende nacht kunnen wij de herstelling doen omdat hiervoor de tunnel moet worden afgesloten. Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link