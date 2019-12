Opnieuw heibel in Afrikamuseum: professor zet rondleiding stop WHW

20 december 2019

20u19 0 Tervuren Een professor van de Universiteit Antwerpen heeft vrijdag een rondleiding met haar studenten in het Afrikamuseum vroegtijdig beëindigd, na enkele opmerkelijke uitspraken van een gids, meldt Bruzz. “Lumumba werd afgeschoten. Ja zo gaat dat daar, die Afrikanen schieten gelijk hier bij ons op de kermis”, zei de gids volgens een studente.

Voor een keuzevak voor de masterstudenten Geschiedenis van de Universiteit van Antwerpen trok een groep studenten vrijdagmiddag naar het Afrikamuseum, samen met de geschiedenisprofessor. Lang duurde het bezoekje echter niet. De professor zette de rondleiding stop na uitspraken van de gids die de prof als “hallucinant en aanstootgevend” omschrijft. Volgens de studenten regende het foute uitspraken van de gids in kwestie.

Foute uitspraken

“Die geschiedenis in Congo moeten we toch nuanceren. Het doel was niet om te exploiteren. Mijn schoonmoeder woonde in Congo en ze had een boy. Hij mocht daar wel een keer per week mee aan tafel eten”, zei de gids. Hier bleef het niet bij. “Over die handjes afhakken, daar moeten jullie kritisch tegenover zijn. Er zijn maar twee foto’s bekend. De verhalen zijn dubbel. Waarom leefden die mensen nog als hun hand werd afgehakt om te bewijzen dat je een kogel hebt gebruikt?”, klonk het ook. De rondleiding werd door de professor beëindigd na een uitspraak over de moord op Patrice Lumumba. “Lumumba werd afgeschoten. Ja zo gaat dat daar, die Afrikanen schieten gelijk hier bij ons op de kermis.”

Geen racist

Volgens Bruno Verbergt, die verantwoordelijk is voor de gidswerking van het museum had de gids zich goed voorbereid voor de groep masterstudenten Geschiedenis en wilde hij de studenten intellectueel uitdagen. “Hij wilde de groep uitdagen op vlak van kritisch en historisch bewustzijn.De meeste uitspraken kan hij zich herinneren en sommige uitspraken kan hij contextualiseren”, klinkt het. “Sommige zaken lijken uit de context gerukt te zijn en de uitspraak over Lumumba ontkent hij. We kennen de gids niet als een racist.”

De gids wordt maandag uitgenodigd voor een gesprek met het museum. De professor van de Universiteit Antwerpen zal een klacht sturen naar de directie van het museum en stuurt daarover ook nog een boodschap naar haar studenten.