Oplichters verkleden zich als agenten: tandarts Elke ging mondmaskers ophalen en kreeg ‘boete’ van 165 euro Margo Koekoekx Joris Smets Robby Dierickx

29 maart 2020

13u58 5 Tervuren Tandarts Elke Hanssens (45) werd zaterdag 28 maart opgelicht voor 165 euro door valse politieagenten. “Ze hielden me tegen en zeiden dat ik geen essentiële verplaatsing deed, waarop ze een boete onmiddellijk moesten innen. Achteraf gezien was het heel naïef dat ik daarin trapte, maar ik ben nog nooit eerder aangehouden geweest door de politie”, getuigt Elke.

Voor mij is het vooral belangrijk dat dit geen andere mensen meer overkomt! Dat geld zie ik wellicht nooit terug Elke Hanssens

Tandartsen konden zaterdag terecht bij Christian De Pauw om chirurgische mondmaskers op te halen. Op de heenweg tussen Huldenberg en Tervuren op de Limburg Stirumlaan hielden twee agenten tandartse Elke Hanssens echter tegen. “Ik mocht mijn raam amper naar beneden doen en ze vroegen geen identiteitskaart. Achteraf bekeken klopte dat al niet, maar op dat moment stond ik er niet bij stil. Ze vroegen waarom ik op de baan was, waarop ik hen de mail liet zien. Gezien tandartsen enkel dringende ingrepen mogen doen en momenteel eigenlijk niet mogen werken was dit voor hen een reden om aan te geven dat dit een niet-essentiële verplaatsing was”, zegt Elke.

De agenten lieten weten dat ze de boete van 165 euro onmiddellijk moesten innen. “Dat moest cash, ze hadden geen bancontact en ik kreeg geen ontvangstbewijs. Nog zoiets dat normaal helemaal niet kan natuurlijk. Normaal heb ik ook niet zoveel cash op zak. Maar gezien ik toch op pad moest, wou ik van de gelegenheid gebruik maken om het geld van de praktijk op de bank te storten. Als ik het niet bij had, kon ik wellicht zelfs niet betalen. Maar dat bedenk je pas achteraf natuurlijk”, zucht ze.

Ongemakkelijk

Gezien ze nooit eerder in contact met de politie kwam en zich wat ongemakkelijk voelde bij het gebeuren ging er niet meteen een alarmbel af. “Die rinkelde pas loeihard wanneer Christian mij opbelde. Ik had hem een mail gestuurd omtrent het voorval en vroeg hem om mijn bestelling van 100 maskers voor mij aan de kant te houden. Hij belde me meteen op met de boodschap dat er iets heel verkeerds aan de hand was”, vertelt Elke.

Daarna contacteerde Stefaan Hanson van Verbond der Vlaamse Tandartsen haar om onmiddellijk een klacht in te dienen. Zo gezegd zo gedaan. “Zaterdagavond ben ik klacht gaan neerleggen bij de politie over het voorval.” Daarna kon ze alsnog haar bestelling mondmaskertjes met een gerust hart ophalen. “Op het kantoor zeiden ze wel dat de kans klein is dat ik mijn centen nog terug zie. Voor mij is het vooral belangrijk dat dit geen andere mensen meer overkomt!”

ANPR-camera's

Kris Geeraerts, de woordvoerder politiezone Voer En Dijle heeft weet van het voorval. “Wij hebben gisteren inderdaad hiervoor een pv opgesteld. De twee mannen waren perfect Nederlandstalig, en hadden elk een blauwe pull aan. Of hier symbolen van de politie opstonden kon het slachtoffer zich niet herinneren. Ze reden in een witte camionette, maar we hebben geen nummerplaat. Momenteel zijn we op zoek via de ANPR-camera’s en de tijdsaanduiding waarover we beschikken.”

Burgemeester van Tervuren Jan Spooren (N-VA) betreurt het hele gebeuren enorm. “Het is heel jammer dat mensen van deze situatie misbruik maken. Dit is niet plezant voor de mensen, maar ook niet voor de politie. Zijn zijn volop aan het sensibiliseren en verbaliseren sinds kort, waar nodig. Agenten zijn er voor het volk en doen hun best om de veiligheid voor iedereen te garanderen. Als er dan zulk misbruik wordt gemaakt door fake-agenten, betreur ik dat.” Spooren wil dan ook iedereen oproepen geen misbruik te maken van deze vreemde situatie door het coronavirus en roept mensen ook op om voorzichtig te zijn.

Wie zich in dit verhaal herkent, neemt best contact op met het politiekantoor in Tervuren.