Openbaar onderzoek naar nieuwe McDonald's op Leuvensesteenweg

02 juli 2020

16u38 0 Tervuren McDonald’s heeft plannen voor een nieuwe vestiging vlak bij de Carrefour Market op de Leuvensesteenweg in Tervuren. Dat komt er in de plaats van een voormalig tuincentrum op de site.

De plannen voor een nieuwe McDonald’s omvatten zowel een restaurant als een afhaaldienst. Het nieuwe gebouw moet er komen op de parking van de huidige Carrefour en op de plaats waar vroeger een tuincentrum was. De huidige in- en uitrit van de parking blijft behouden en de parking zelf wordt in de plannen heraangelegd met 18 extra plaatsen.

Definitief is de komst nog niet. Het openbaar onderzoek naar het nieuwe restaurant gaat donderdag van start. Wie opmerkingen of bezwaren heeft, kan zich nog tot het einde van de maand juli per brief tot de gemeente richten of dat online doen via het Omgevingsloket.