Open Tervuren hangt Belgische driekleur op, maar gemeentebestuur verwijdert alle vlaggen: “Mogen geen Belg zijn” JMBB

21 juli 2020

17u17 0 Tervuren Communautaire ophef in Tervuren: een aantal gemeenteraadsleden en vrijwilligers van Open Tervuren hebben vandaag de Belgische driekleur opgehangen aan het marktplein, maar intussen heeft het gemeentebestuur de vlaggen laten verwijderen.

“Het gemeentebestuur doet al jaren geen enkele moeite om de Belgische driekleur een plaats te geven,” vertelt Thomas Geyns van Open Tervuren. “We mogen hier in Tervuren geen Belg meer zijn.” Het gemeentebestuur weigert al enkele jaren om de nationale driekleur op te hangen aan de gementelijke masten, ondanks de voorstellen die Open Tervuren heeft gedaan om daar verandering in te brengen ter gelegenheid van 21 juli. “Maar de meerderheid weigert elke dialoog met de oppositie. Alles wat Belgisch is, wordt weggehaald,” reageert Geyns.

“Het standpunt van het gemeentebestuur is duidelijk,” zegt Geyns: de vlaggen zijn intussen immers al verwijderd door de technische dienst.