Olivier loopt ‘Omamarathon’ in eigen wijk Wouter Hertogs

10 mei 2020

15u13 8 Tervuren Het meest intensieve corona-initiatief van het weekend staat zonder twijfel op naam van Olivier Smekens (48) uit Duisburg. De man liep een marathon in en rond de Beeldekensgatstraat.

De sportieveling besloot enige tijd geleden om een marathon te lopen in Duisburg. Moeilijk bleek dit niet te zijn, ‘gewoon’ een 60-tal rondjes van 700 meter lopen. “Het is geen grote fundraising doelstelling, maar louter om wat leven en samenhorigheid in de buurt brengen”, verklaart Olivier zijn doorgedreven joggingsessie.

Naast het brengen van samenhorigheid in de buurt had hij nog een tweede motivatie. “Alle mama’s en oma’s eens in de bloemen zetten. Een ‘omamarathon’ eigenlijk”, lacht de veertiger. De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep al een 20-tal Ironmans en marathons. Dat hij de buurt mee wilde betrekken in zijn avontuur bleken geen loze woorden. In alle brievenbussen had hij vooraf een kort briefje gestoken, zodat ze niet schrokken als hij voor de zoveelste keer passeerde.