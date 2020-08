Nu ook een petitie voor de komst van nieuw McDonald’s-filiaal: “Kinderen kopen ook ongezond eten in supermarkt”

De pro-McDo-petitie heeft iets minder succes dan die van de tegenstanders. Dit weekend haalden de initiatiefnemers zo'n 150 handtekeningen op.

De voorstanders van de komst van de fastfoodketen langs de Leuvensesteenweg voelen zich genegeerd. Ze vinden het juist positief dat McDonald’s naar Tervuren komt. “De tegenargumenten vallen tegen te spreken", zegt een van de voorstanders. “Men beweert dat de komst van het filiaal een negatieve invloed zal hebben op het verkeer. Maar de files tijdens de ochtendspits zijn er nu al zonder McDonald’s en worden veroorzaakt door sluipverkeer en ouders die hun schoolgaande kinderen in de drie nabije scholen aan de poort afzetten. Mensen uit groot-Tervuren die ‘s middags of ‘s avonds naar de McDonald’s willen gaan, zullen dus geen bijkomende impact hebben op diezelfde ochtendspits.”

Drie scholen

De drie scholen zijn voor de tegenstanders een reden om het filiaal niet te willen hebben. Ze willen niet dat kinderen er ongezond eten zullen kopen. “Maar in de supermarkt aan de overkant van de baan komen de lokale schoolgaande kinderen ‘s middags of na de schooluren ook al buiten met ongezonde voeding zoals chips, snoep, chocolade of energiedranken.”



De voorstanders zijn blij met de werkgelegenheid die McDonald’s zou creëren. Het gaat, volgens hen, om 40 jobs. “Er bestaat nog zoiets als de vrijheid van ondernemen. Waarom weren we de ene winkel wel en de andere niet? We moeten consequent blijven.”