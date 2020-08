Nu al zeven gemeenten in regio boven alarmdrempel: Tervuren scoort slechtste cijfers Robby Dierickx

03 augustus 2020

09u48 58 Tervuren In onze regio hebben nu al zeven gemeenten de alarmdrempel overschreden. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Met 9 besmettingen de voorbije zeven dagen scoort Tervuren het slechtst. Omgerekend naar 100.000 inwoners zijn er veertig besmet in de druivengemeente. Opvallend: Hoeilaart, één van de andere druivengemeenten, telt nog geen besmettingen.

In Tervuren zag men het aantal besmettingen de voorbije dagen fors de hoogte in gaan. Maandagochtend steeg het aantal al naar negen, goed voor 40 besmettingen per 100.000 inwoners. “Uit de cijfers van Zorgatlas, die drie dagen voor zijn op de cijfers van Sciensano, blijkt dat het aantal gevallen ondertussen wel al teruggevallen is tot vijf”, nuanceert burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Toch hebben we vandaag (maandag, red.) beslist om extra in te zetten op sensibiliseringscampagnes rond de zes gouden regels. Daarnaast kreeg ik van de politie te horen dat de maatregelen ook goed nageleefd worden in onze gemeente. Dat is trouwens ook in ons park het geval, waar tijdens de lockdown wel af en toe problemen waren.”

Ook in Machelen is het aantal bevestigde coronagevallen de voorbije zeven dagen gestegen. Zo werden 5 inwoners positief getest, wat overeenkomt met 32 besmettingen per 100.000 inwoners. Nadien volgen Steenokkerzeel (5 gevallen, 25 besmettingen per 100.000 inwoners), Wemmel (4 gevallen, 24 besmettingen per 100.000 inwoners) en Zaventem (8 gevallen, 23 besmettingen per 100.000 inwoners).

De beste leerlingen van de coronaklas zijn Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Hoeilaart. In Londerzeel testte de voorbije week één inwoner positief, in de laatste twee gemeenten is men momenteel coronavrij.

Een overzicht van de vijftien gemeenten in onze regio :

Tervuren: 9 aantal bevestigde gevallen. 40 besmettingen per 100.000 inwoners

Machelen: 5 aantal bevestigde gevallen. 32 besmettingen per 100.000 inwoners

Steenokkerzeel: 3 aantal bevestigde gevallen. 25 besmettingen per 100.000 inwoners

Wemmel: 4 aantal bevestigde gevallen. 24 besmettingen per 100.000 inwoners

Zaventem: 8 aantal bevestigde gevallen. 23 besmettingen per 100.000 inwoners

Kraainem: 3 aantal bevestigde gevallen. 22 besmettingen per 100.000 inwoners

Wezembeek-Oppem: 3 aantal bevestigde gevallen. 21 besmettingen per 100.000 inwoners

Grimbergen: 7 aantal bevestigde gevallen. 19 besmettingen per 100.000 inwoners

Vilvoorde: 7 aantal bevestigde gevallen. 16 besmettingen per 100.000 inwoners

Overijse: 4 aantal bevestigde gevallen. 13 besmettingen per 100.000 inwoners

Meise: 3 aantal bevestigde gevallen. 15 besmettingen per 100.000 inwoners

Zemst: 3 aantal bevestigde gevallen. 13 besmettingen per 100.000 inwoners

Londerzeel: 1 aantal bevestigde gevallen. 5 besmettingen per 100.000 inwoners

Kapelle-op-den-Bos: 0 aantal bevestigde gevallen. 0 besmettingen per 100.000 inwoners

Hoeilaart: 0 aantal bevestigde gevallen. 0 besmettingen per 100.000 inwoners