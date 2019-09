Nieuwe beweegbank in de Koninklijke Moestuin JCV

18 september 2019

16u12 0 Tervuren Maandag is in de Koninklijke Moestuin een nieuwe beweegbank ingehuldigd. Daar kan je even uitrusten, maar de bank moet evengoed aanzetten tot bewegen. Dat is vooral voor oudere mensen nuttig.

“De IPitup-beweegbank is een zitbank die in de eerste plaats comfortabel zit, maar tegelijkertijd mensen nieuwsgierig maakt en uitnodigt tot bewegen”, aldus de gemeente. Er zijn zes verschillende oefenstations aan de bank die bewegen zeer eenvoudig maken en goed zijn voor de conditie, kracht en stabiliteit. Daarnaast zijn er ook infopanelen waarop iedereen kan zien hoe de oefeningen in elkaar zitten. De bank heeft ook een gratis app, waarop oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden staan. “De beweegbank sluit precies aan op ons idee dat bewegen voor iedereen haalbaar moet zijn”, zegt schepen van Gezondheid en Seniorenbeleid Lut Kint (N-VA). “De bank daagt jong en oud uit om meer in beweging te komen.”

Ja kan de beweegbank vinden in de boomgaard van de Koninklijke Moestuin, een buurt waar al heel wat ouderen wonen.