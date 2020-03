Nauwelijks leerlingen op scholen in Tervuren JCV

16 maart 2020

15u18 1 Tervuren In de scholen in Tervuren daagden maandag nauwelijks leerlingen op door de maatregelen die getroffen zijn tegen het coronavirus. Dat zegt schepen van Onderwijs Mario Van Rossum (CD&V). “We blijven wel in de gaten houden hoe dat de komende dagen evolueert.”

Op de gemeentescholen van Tervuren waren in elke school tussen de tien en de 17 leerlingen aanwezig. “Dat is een procent van het totaal”, zegt Van Rossum. “In het middelbaar was dat zelfs nog minder. Ik heb kort contact gehad met de vrije basisschool in het centrum en daar zien ze hetzelfde beeld.”

Voor de leerkrachten van de gemeentescholen komt er nu een beurtrol om de opvang te verzekeren. “We voorzien ook een reserveploeg”, zegt Van Rossum. “We moeten natuurlijk zien dat er niet meer leerkrachten zijn dan leerlingen, maar het kan dat het aantal leerlingen opnieuw stijgt in de komende dagen. Het is niet voor iedereen makkelijk om voor een lange periode opvang te vinden. Ondertussen blijft ook de voor- en de naschoolse opvang open.”