Muzikale wandeling in Zoniënwoud JCV

01 oktober 2019

10u52 0 Tervuren Natura Zoniën organiseert komende zondag een unieke wandeling in het Zoniënwoud. Deelnemers krijgen het gezelschap van zowel een boomdeskundige als een hoornblazer.

De ‘Muzikale bomenwandeling’ wordt begeleid door een bomendeskundige deelnemers meer uitleg geeft over mooie en leerrijke plekjes in Tervuren. Er wordt regelmatig gestopt voor een muzikale pauze. Daarvoor zorgen verschillende muzikanten die een Franse hoorn bespelen. Voor de wandeling is er een workshop waarop je met het instrument zelf aan de slag mag.

De wandeling vertrekt zondag om 14 uur in Tervuren. Inschrijven voor de wandeling is verplicht en je betaalt 8 euro. De workshop kost een euro extra.