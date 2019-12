Museum biedt excuses aan na foute uitspraken gids Wouter Hertogs

22 december 2019

14u44 0 Tervuren Het AfricaMuseum in Tervuren heeft zijn excuses aangeboden over het gedrag van een gids tijdens de rondleiding aan studenten. Vrijdag maakt hij zich volgens de studenten schuldig aan racistische opmerkingen over Afrikanen. Een prof van de Universiteit Antwerpen liet de rondleiding stopzetten.

“Masterstudenten in geschiedenis moeten begeleid worden door iemand met kennis van zaken. Hiervoor verontschuldig ik me. Hij is een freelancer. De kans is reëel dat we de samenwerking stopzetten”, aldus Directeur Guido Gryseels aan VTM Nieuws.

“De uitspraken die volgens de studente gedaan werden, gaan diametraal in tegen alles waar het museum voor staat. Racisme en het verheerlijken van kolonialisme is hier zeker niet op zijn plaats”, had Bruno Verbergt, operationeel directeur Publieksweking van het AfricaMuseum, eerder gezegd.

Volgens de studente had de gids het over beelden die “de zwarten weg wilden in het nieuwe museum”, zoals het beeld van de Luipaardman. “Maar die zwarten hebben niet overal hun goesting gekregen, want de beelden staan nog in het depot”, voegde de gids eraan toe. Hij vertelde ook over zijn schoonmoeder in Congo en “dat ze een boy had die daar wel een keer per week mee aan tafel mocht eten”.

De gids vergeleek de geschiedenis van Congo met wat in België is gebeurd: “Denk maar aan de Fransen die hier onze universiteiten en kerken hebben gesloten.”

Hij vroeg de studenten om “kritisch te zijn over handjes afhakken. Er zijn maar 2 foto’s bekend. De verhalen zijn dubbel, waarom leefden die mensen nog als hun hand werd afgehakt om te bewijzen dat je een kogel hebt gebruikt?” en tot slot vertelde de gids hoe Lumumba werd afgeschoten: “Ja zo gaat dat daar, die Afrikanen schieten gelijk hier bij ons op de kermis”.

“Dat laatste wordt door de gids ten stelligste ontkend”, aldus Verbergt. “Hij heeft niet de vergelijking gemaakt met schieten op de kermis.” Over de andere uitspraken zegt de gids dat ze “verkeerd zijn geïnterpreteerd”, maar dat hij zelf na de rondleiding ook wel het gevoel had dat de rondleiding verkeerd was gelopen en dat hij wellicht bij zijn publiek geen al te beste indruk had gemaakt.

Geconfronteerd met de citaten zegt directeur Guido Gryseels van het AfricaMuseum vanuit Amsterdam waar hij momenteel verblijft: “Ik heb de zaak niet kunnen volgen, maar als dit soort taal gebruikt werd, dan zeg ik: ‘Dit hoort niet thuis in ons museum’. Ik heb dit soort klacht ook nog nooit gekregen. Integendeel, als mensen al eens hun beklag doen over de gidsen dan is het dat ze vinden dat onze gidsen te kritisch zijn voor het kolonialisme.”

Zeventigtal gidsbeurten

Ook directeur Publiekswerking Bruno Verbergt zegt dat het de eerste keer is dat hij een dergelijke klacht krijgt. “We hebben 40 à 50 gidsen. Die worden door ons opgeleid en regelmatig geëvalueerd. Deze man is al een jaar actief bij ons en heeft dus zeker al een zeventigtal gidsbeurten op zijn actief. Er is bij onze interne steekproeven nog nooit vastgesteld dat hij verkeerde dingen zegt. Maar we zullen de zaak nu zeker verder onderzoeken. De gids heeft dit weekend geen rondleidingen. Maandag zullen we met hem deze klacht bespreken.”

De studente zegt op Twitter nog dat ze er niet op uit is dat de gids ontslagen wordt, maar ze stelt zich wel vragen over de manier waarop gidsen gescreend en geëvalueerd worden door het museum.

De woordvoerder van de Universiteit Antwerpen bevestigt aan nieuwssite Bruzz het verhaal na contact met de betrokken prof, die anoniem wil blijven. “Ze bevestigt alle uitspraken”, aldus woordvoerder Peter De Meyer. “Eerst dacht ze dat het misschien een slip of the tongue was, maar de vreemde uitspraken bleven komen.”

“De prof besloot dat het geen zin meer had en zette de rondleiding stop”, gaat de universiteitswoordvoerder verder. “Dit was niet meer voor interpretatie vatbaar en hebben we nog nooit meegemaakt.”