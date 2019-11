Molenweg en Deromstraat drie weken afgesloten door vernieuwing betonplaten RDK

02 november 2019

De Molenweg en Deromstraat in Duisburg zijn vanaf maandag 4 november afgesloten omdat de betonplaten er vernieuwd worden. Door de werken moet de helft van de rijbaan er ingenomen worden, waardoor doorgaand verkeer omgeleid wordt via het centrum van Duisburg, via de Heidestraat, de Merenstraat, de Overijsesteenweg en de Schonenboomstraat. De woningen blijven wel gewoon bereikbaar.

De werken duren tot vrijdag 22 november.