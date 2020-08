Marc Charlier (N-VA) legt eed af als nieuwe burgemeester van Tervuren JMBB

29 augustus 2020

14u40 0 Tervuren Marc Charlier (N-VA) heeft donderdag de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Tervuren.

Charlier volgt partijgenoot Jan Spooren op, die binnenkort de gouverneurssjerp van Vlaams-Brabant overneemt van Lodewijk De Witte (sp.a). “Ik ben natuurlijk zeer tevreden en blij”, reageert Charlier. “Het nieuws afgelopen maand was een verrassing, maar ik ben er klaar voor. Het vorige bestuur laat een mooie erfenis achter; een gemeente die in goede staat is.”

Toch ligt er heel wat werk op de plank, verzekert Charlier. “We gaan verder op de wegen die mijn voorganger heeft ingeslagen. We werken onder meer aan een nieuw recyclagepark en een nieuw politiebureau, we werken verder aan het nieuw gemeentelijk museum aan de voormalige kazerne Panquin, we bekijken de renovatie van sportinfrastructuur, en natuurlijk moeten we het financiële plaatje ook in de gaten blijven houden.”