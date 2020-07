Marc Charlier (N-VA) is de nieuwe burgemeester van Tervuren JMBB

13u04 0 Tervuren Marc Charlier (53) is de nieuwe burgemeester van Tervuren. Hij volgt Jan Spooren op, die vorige week werd benoemd tot provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Charlier zetelt al achttien jaar in de gemeenteraad van Tervuren. Hij is momenteel voorzitter van de gemeenteraad en was eerder al schepen van Financiën en Huisvesting in de Vlaams-Brabantse gemeente.

