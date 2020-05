Lokale verenigingen gaan voormalige sportsite Defensie uitbaten Robby Dierickx

19 mei 2020

12u32 1 Tervuren Golf Park Tervuren en de Blue Lions hockey- en tennisclub gaan de voormalige sportsite van Defensie in Duisburg binnenkort uitbaten. De site is sinds enige tijd eigendom van de gemeente, die beslist heeft dat beide verenigingen er gratis gebruik van mogen maken. Ze staan anderzijds wel in voor alle exploitatiekosten.

Na drie jaar onderhandelen nam de gemeente Tervuren in september vorig jaar de sportsite van Defensie in Duisburg over. Nu heeft de gemeente beslist om de uitbating van de site toe te vertrouwen aan twee lokale verenigingen: de Blue Lions hockey- en tennisclub en Golf Park Tervuren. “Hiermee realiseren we onze droom om deze unieke site van 17 hectare volledig lokaal te verankeren”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Met een 9-holes golfterrein, een gloednieuw waterveld voor hockey, 11 tennisterreinen en twee sporthallen maken we een megasprong voorwaarts wat betreft sportinfrastructuur in onze gemeente.”

Schepen van Sport Christine Tinlot (Groen+) is ook tevreden dat op termijn 2.000 sporters gebruik kunnen maken van de site. “Bovendien gebeurt dat op een financieel haalbare manier waarbij de clubs de uitbatingskosten volledig voor hun rekening nemen, in ruil voor een kosteloos gebruik”, klinkt het.

Fusie

Vooral voor de hockey- en de tennisclub is de overeenkomst welgekomen. De hockeyclub speelt al tien jaar op een terrein in de Britse school en af en toe op het voetbalveld aan sporthal Diependal, maar snakte al die tijd naar een eigen terrein. Zeker toen bekend geraakte dat het hockeyterrein in de Britse school komende zomer verdwijnt. De kleine tennisclub moest het dan weer stellen met enkele uurtjes in de sporthal. Beide clubs fusioneren nu tot de Blue Lions hockey- en tennisclub. “Met deze accommodatie is onze toekomst verzekerd”, zegt voorzitter Stijn Verschuuren. “De fusie met de tennisclub is een meerwaarde. We zullen als club in de komende jaren keihard moeten werken om onze plannen allemaal te realiseren, maar met de bewezen aanpak in hockey en de vele vrijwilligers die we hebben, moet dat zeker lukken.” De concessie gaat in op 15 augustus. Tegen dan moet het hockeyveld, waarvan de aanleg deze week gestart is, klaar zijn.

De nieuwe golfclub Golf Park Tervuren kan op 1 januari volgend jaar starten op het golfterrein in Duisburg. Burgemeester Spooren benadrukt dat de voormalige manege op de site in beheer van de gemeente blijft. The Healing Horse, die paardentherapie voor kinderen met een beperking aanbiedt, blijft ook de overdekte paardenhal benutten. Voorts wordt dat deel van de site gebruikt door de gemeentelijke technische dienst.

Volgende week wordt het project voorgelegd aan de gemeenteraad.