Leonardtunnel versperd door gekantelde vrachtwagen JCV

01 februari 2020

09u41

Bron: Belga 1 Tervuren De Leonardtunnel op de Buitenring is zaterdagochtend urenlang versperd door een gekantelde vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De brandweer moest de lading van de gekantelde vrachtwegen overladen voor de weg vrijgegeven kon worden.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 op zaterdagochtend. Een vrachtwagen besliste op het laatste moment om toch de tunnel in ter rijden in plaats van de afrit te nemen op de Buitenring. De truck knalde daardoor op de spie van de tunnel, kwam op zijn flank terecht en gleed de tunnel in. De chauffeur raakte lichtgewond. Hij kon zijn cabine verlaten via een luik in het dak en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval moest de tunnel op de Buitenring afgesloten worden. De vrachtwagen was geladen met isolatiemateriaal en dat moest overgebracht worden naar andere containers. Om 11.40 uur was de rijbaan weer vrij. Grote verkeershinder door het ongeval bleef uit.