Laura Tesoro lokt massaal veel volk op Hee Tervuren SZM

01 september 2019

17u59 0 Tervuren Een weekend vol sfeer en muzikale toppers. Dat is wat Hee Tervuren beloofde en daar slaagde de organisatie ook in. “Vooral de nieuwe randactiviteiten en natuurlijk Laura Tesora maakten heel wat mensen nieuwsgierig”, dat zegt schepen van cultuur Christine Tinlot.

Hee Tervuren was dit jaar opnieuw een groot feest. Van 30 augustus tot 1 september konden jong en oud weer genieten van tal van optredens. Maar ook naast het podium viel er dit jaar heel wat te beleven.

Op vrijdag zorgde onder meer Radio Guga voor de ambiance, op zaterdag warmden Slongs en Mathias Vergels de dansbenen. Zondag was een topdag met onder andere Laura Tesoro, Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s en Les Truttes. “De markt van Tervuren was helemaal vol”, zegt Tinlot. Meer dan 1.000 bezoekers kwamen er dagelijks genieten van de zon en de activiteiten. Daarnaast was er dit jaar ook veel randanimatie voor jong en oud. In het kinderdorp werd de pret gegarandeerd en op zaterdag was er een urban stage met breakdance-initiaties, workshops en bands.

Ook het scoutsdorp ging weer open voor het publiek en uiteraard ontbrak de sportieve noot niet: de Tervuren Tourist Run, een recreatieve loop langs enkele mooie plekjes in de gemeente. Schepen van cultuur Christine Tinlot is tevreden met deze editie. “De vele randanimaties vielen dit jaar heel hard in de smaak.” Deze editie van Hee Tervuren had aandacht voor gezinnen, maar ook voor het milieu. Dankzij de begeleiding van OVAM en specifieke maatregelen, kwamen heel veel mensen met de fiets naar het centrum van Tervuren om van de sfeer te kunnen genieten.