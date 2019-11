Krantenwinkel Alex opnieuw slachtoffer van inbrekers JCV RDK

19u55 0 Tervuren Krantenwinkel Alex in Duisburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw het slachtoffer geworden van inbrekers. Meer dan wat krasloten konden de dieven niet buit maken. Twee jaar geleden werd er in de krantenwinkel al drie keer op korte tijd ingebroken. “Ik hoop dat het nu niet terug van dat is”, zegt uitbater Aex Bartholomeus.

De dieven konden binnen raken langs een zijraam. “Onze voordeur is sinds de vorige inbraken goed beveiligd”, zegt Bartholomeus. “Een van hen stond op de uitkijk en de andere doorzocht de kassa. Daar bewaar ik echter nooit geld in. Toen ze binnen waren, moest het snel gaan want het alarm ging af. Daarom hebben ze snel wat krasloten genomen en zijn ze gevlucht. Ik heb de serienummers al doorgegeven aan de Nationale Loterij, dus daar zijn ze normaal niets mee.”

De daders namen de vlucht in een grijze wagen met een gele nummerplaat. Ze zijn te zien op verschillende camerabeelden die zijn gemaakt. “Eerder in de dag waren ze al langs geweest voor een kleine aankoop”, zegt Bartholomeus. “Op die beelden zijn ze goed te zien. Het was duidelijk dat ze iets in hun schild voerden want ze keken zich de ogen uit de kop. Ik ga die beelden nu doorgeven aan de politie. Hopelijk kunnen ze hen zo te pakken krijgen.”