Koninklijke Schenking bezit meer dan een tiende van Tervuurse grond JCV

27 november 2019

16u52 0 Tervuren Maar liefst 445 hectare bezit de Koninklijke schenking in Tervuren, of meer dan 13 procent van het grondgebied. Het merendeel is beschermde bosgrond, maar ook de grond van het sportcomplex Berg van Termunt en het GITO zijn eigendom van de Schenking. Al stelt dat geen onoverkomelijke problemen voor de gemeente. “Zij zijn een partner als een ander”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA).

De Koninklijke Schenking bezit maar liefst 7.530 hectare aan bossen, gronden en 77 gebouwen in ons land. Op papier is de Koninklijke Schenking een ‘zelfstandige openbare instelling’ die financieel zijn eigen boontjes moet doppen, maar in de praktijk worden de kosten gedragen door de belastingbetalers. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd, samen met journalisten van VRT NWS, Apache en Knack.

De meeste bezittingen van de schenking gaan terug op koning Leopold II, die ze in 1900 overdroeg. Het verbaast dan ook weinig dat de Schenking veel grond in Tervuren bezit. In totaal gaat het om maar liefst 445,5 hectare. Dat komt neer op 13,5 procent van de oppervlakte van de gemeente.

Het leeuwendeel van die grond zit in het Arboretum van Tervuren en het Kapucijnenbos, meteen goed voor bijna 306 hectare. Verder zit er ook allerhande kleinere lapjes bos en het plein aan de Museumlaan voor het Afrikamuseum tussen. Weinig verrassend is ook de Villa Clémentine, waar Prins Laurent woont, en de Koninklijke Golf Club van België, ook golfclub Ravenstein genoemd, eigendom van de schenking. Ook in buurgemeenten Kraainem, Hoeilaart en Wezembeek-Oppem bezit de Schenking lappen grond.

Geen moeilijke partner

Toch gaat het niet alleen om bos. De terreinen van de Britse school, het GITO en het sportcentrum Berg van Termunt zijn eigendom van de schenking. “Het klopt dat zij heel veel bezitten in Tervuren”, zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). “Het merendeel is de beschermde bosgrond, waar weinig mee kan of mag gebeuren. Als je weet dat Tervuren voor een derde uit bos bestaat, is dat aandeel ook niet zo verwonderlijk.”

Vaak komt de gemeente niet in contact met de schenking. “Als wij iets willen doen op grond waarvan zij eigenaar zijn, zoals de nieuwbouw voor het GITO, dan moeten we dat wel onderhandelen met hen”, zegt Spooren. “Wij sluiten dan een pachtovereenkomst waarvoor wij een vergoeding betalen. Maar erg uitzonderlijk is dat niet. Ik heb er ondertussen twee afgesloten met de Schenking. Eigenlijk zijn zij als elke zakenpartner. Een moeilijke partij zijn ze zeker niet, maar het is niet zo dat we elkaars deur platlopen.”