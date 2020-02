Kogel door de kerk: GITO blijft bij scholengemeenschap Drieklank JCV

19 februari 2020

17u17 5 Tervuren De gemeenteraad heeft dinsdagavond definitief beslist dat het GITO Tervuren blijft samenwerken met de scholengemeenschap Drieklank. De beslissing leidde vorig jaar nochtans tot heel wat ophef.

Het GITO zit al sinds 1999 binnen de scholengemeenschap. In tegenstelling tot de naamgenoot in Overijse blijft dat ook zo voor de school. De gemeenteraad besliste dinsdag formeel om de overeenkomst te verlengen tot 2026. “Zulke samenwerkingen geven meer mogelijkheden: extra ondersteuning, extra lesuren en goede ervaringsuitwisselingen”, laat schepen voor Onderwijs Mario Van Rossum (CD&V) weten. “Het onderling afstemmen van aanbod en studierichtingen in plaats van elkaar te beconcurreren, maakt dat de keuzemogelijkheden in eigen streek verhogen. Daarom het pleidooi om geen samenwerkingen op te zetten met scholen die verder weg gelegen zijn.”

De beslissing werd al in november vorig jaar genomen en lokte toen controverse uit. Drieklank is immers een gemeenschap van katholieke scholen en het GITO is een gemeenteschool. De oppositie van Open Tervuren stelde toen voor om te onderzoeken of het GITO niet beter bij scholengroep SCOOP van het Gemeenschapsonderwijs, of bij een nieuw op te richten scholengemeenschap van gemeentelijke scholen ondergebracht kon worden. De gemeente laat weten dat het GITO ook de leerplannen van de koepel van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) kan gebruiken.